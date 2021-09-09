Мужчину, напавшего на парня с газетами в Хабаровске, вызовут на допрос. Фото: скриншот с видео

Следователи допросят всех участников жуткой истории, которая произошла пару дней назад в подъезде на Брестской, 22. Там взрослый мужчина начал бить и душить двух подростков за то, что они разносили газеты по почтовым ящикам. Видео произошедшего разлетелось по сети и вызвало широкий резонанс.

- По данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье «Побои», - сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

Там уточнили, что сейчас жизни парня, которого душил мужчина, сейчас ничто не угрожает.

Напомним, что защитить детей от взбесившегося жильца дома пыталась его соседка. Но он, не слушая уговоров, продолжал силой удерживать ребенка, пока подруга юноши снимала доказательства произошедшего на видео.

Если вина мужчины будет доказана, ему будет грозить до двух лет лишения свободы.

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