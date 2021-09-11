В Хабаровске перекрыт проезд между улицами Радищева и Павла Морозова Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске перекрыт проезд между улицами Радищева и Павла Морозова. Сейчас там работают коммунальщики, сообщили в администрации города.

Дорогу автомобилям преграждает труба временной напорной линии. Ее монтирую для того, что обеспечить водоотведения в случае начала аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе.

Водителям стоит учесть эту информацию при составлении маршрутов и воспользоваться объездом вдоль дома №113 на улице Павла Морозова. В мэрии отметили, что территория вдоль дома не является дворовой и находится в муниципальной собственности. Свои автомобили жильцы дома по этому адресу могут парковать пока в другой стороны здания.

Напомним, что сейчас на улице Павла Морозова ведется большой ремонт. Грунт под асфальтом начал проседать, образовывая огромные воронки. По оценкам специалистов, чтобы полностью открыть проезд по одной из главных транспортных артерий города, потребуется не менее восьми месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четырехметровая воронка: новый провал произошел на улице Павла Морозова в Хабаровске (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.