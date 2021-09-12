В Хабаровском крае покажут уникальные кадры Маньчжурской операции Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае представят уникальные снимки. Все они посвящены Хабаровскому процессу и Маньчжурской операции. Передвижные выставки в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и в поселке Солнечный будут работать с 14 по 16 сентября.

– В течение всего года музей гастролирует по районам края. Выставки и культурно-просветительские программы уже продемонстрировали жителям Хабаровского, Нанайского, Верхнебуреинского, Вяземского, Бикинского и района имени Лазо. Осенние гастроли мы начинаем с Комсомольска-на-Амуре, – отметил генеральный директор музея им. Гродекова Иван Крюков.

14 сентября показ стартует в музее изобразительных искусств и Краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре. На следующий день экспонаты переедут в Амурский городской краеведческий музей.

Напомним, выставка «Хабаровский процесс» была подготовлена специально к первому Международному научно-практическому форуму «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Женщины в сексуальном рабстве: неудобную тему подняли на форуме в Хабаровске (18+) (подробнее).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.