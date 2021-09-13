Хабаровских водителей, высадивших пассажиров из автобусов, чтобы помолиться, уволили

Хабаровских водителей, высадившихся пассажиров из автобусов, чтобы помолиться, уволили. Фото: стоп-кадр видео

В Хабаровске уволили водителей, которые высадили пассажиров из автобусов, чтобы помолиться. Об этом сообщили в управлении транспорта и промышленности Хабаровска.

- На предприятии проведено служебное расследование в связи с произошедшим. Водители, высадившие пассажиров, уволены. С остальным водительским составом проведено собрание. На нем была рассмотрена данная ситуация. Персоналу еще раз были разъяснены правила соблюдения расписания и выполнения рейсов общественного транспорта, - сообщили в ведомстве.

В то же время собственную проверку в связи с произошедшим начала и полиция города. Там намерены привлечь перевозчика к ответственности. Также будет проверено, были ли водители приняты на работу с соблюдением всех необходимых правил.

Напомним, 11 сентября несколько водителей автобусов в Хабаровске около полудня остановили транспорт и сказали всем пассажирам выйти на улицу. Они заявили, что наступило время молитвы, согласно исламским канонам. Горожанам не оставалось ничего, кроме как выйти. Одна из хабаровчанок сняла все происходящее и выложила в сеть. Видео вызвало широкий резонанс.

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