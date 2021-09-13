Напавших на автомобиль хабаровчанки бродячих собак не могут обнаружить

Свору бездомных животных жители района видят каждый день.
История с нападением стаи бродячих собак на автомобиль хабаровчанки Надежды получила продолжение. После официального обращения в администрацию города была организована проверка специализированной организацией. Однако бездомных собак выездная группа не обнаружила.
Над результатами работы специализированной группы уже посмеялись жильцы дома №3 по переулку Донскому, которые регулярно страдают от нападений своры бездомных животных.
- Прочитала официальный ответ, в котором написано «Не обнаружены бездомные собаки». В принципе, другого я и не ожидала. Позавчера на другой машине опять номер оторвали. Уже готовим иск в суд, не хотят работать, пусть тогда платят, - прокомментировала ситуацию Надежда, владелица пострадавшего автомобиля.
В качестве доказательства хабаровчанка прислала свежую фотографию нескольких безнадзорных собак, которые рыскают прямо возле дома.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;