Ко второму фестивалю театров Дальнего Востока готовятся в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В этом году на втором фестивале театров Дальнего Востока представят 15 уникальных постановок. Без сомнения, этого события ждали многие театралы. Участниками грандиозного фестиваля в 2021 году станут труппы из 11 дальневосточных городов и МХТ имени А. П. Чехова.

Свои спектакли представят артисты из Магадана, Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Нюрбы, Мирного, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска и Москвы. Площадками для выступлений станут Хабаровский краевой театр юного зрителя, Хабаровский краевой музыкальный театр, Хабаровский краевой театр драмы, а также камерный театр «Триада».

- В 2019 году Республику Саха (Якутия) представлял лишь один театр. А уже в 2021 году из Якутии приедут труппы сразу четырех театров. Такая же ситуация с участниками из Республики Бурятия. В 2021 году республика представит сразу две постановки. Кроме того, участие примут не только государственные театры, но и другие коллективы, например: инклюзивный театр «Алгыс» из Якутска и «Белый театр» из Хабаровска, - рассказали организаторы фестиваля.

Профессиональный анализ спектаклей проведут ведущие театральные критики России: Жанна Зарецкая, Оксана Кушляева, Нияз Игламов и Вадим Рутковский.

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В этом году он пройдет с 17 по 27 сентября в четырех театрах краевой столицы (подробнее)

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