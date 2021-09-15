В Хабаровском крае начали переносить избирательные участки Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Жителям Хабаровского края стоит внимательно ознакомиться с информацией о местонахождении своих избирательных участков. В этом году в связи с тем, что выборы продлятся три дня, было принято решение перенести часть пунктов для голосования. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

Так, например, в альтернативные места перенесены пункты, располагавшиеся ранее в детских садах. Сделано это из соображений техники безопасности. Нельзя, чтобы потоки детей и избирателей пересекались.

Узнать обновленный список адресов можно на портале Госуслуг и сайте избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что на территории региона проводится досрочное голосование на морских судах. В нем приняли участие члены нескольких экипажей.

Всего в крае за депутатов в Госдуму свои подписи поставили 3098 избирателей, за кандидатов в губернаторы региона - 1905.

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