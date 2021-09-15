741 человек в Хабаровском крае скончался от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 298 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 178, в Комсомольске - 45, Хабаровском районе - 26, в Солнечном - 17, в Амурском - 12. На остальной территории края выявлены единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 306 жителей края, 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 койки для ковид-больных. Из них свободна 475, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 334 785 человек. Из них 305 736 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 685 случаев коронавируса:

73 541 человек выздоровели;

5403 находятся на лечении (1249 в стационаре, амбулаторно 4154);

Скончался 741 человек.

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