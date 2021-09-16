Горячую воду отключили в 2208 домах Хабаровска Фото: Алексей ФОКИН

По информации администрации Хабаровска, сегодня, 16 сентября, горячая вода не подается в 2208 домов и 124 социальных объекта.

С 13 по 16 сентября гидравлические испытания проходят на котельной в Волочаевском городке. Из-за этого горячая вода отсутствует в 14 жилых домах по улице Подгаева.

Уже с начала следующей недели испытания начнутся на ТЭЦ-2. Из-за этого с 20 по 22 сентября горячую воду отключат в Кировском, Центральном и Индустриальном районах.

С графиком отключения горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.