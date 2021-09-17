В Хабаровском крае будут строить деревянные дома по сниженным ценам Фото: Правительство Хабаровского края

Строительные компании Хабаровского края с инициативой подключились к проекту «Дом дальневосточника». Свыше 10 предприятий заинтересованы в строительстве современных деревянных коттеджей из местных пиломатериалов, сообщили в правительстве региона.

- Сейчас мы сосредоточены на поиске надежных застройщиков, подбираем те компании, у которых гарантировано будет качественная древесина. Также прорабатываются вопросы с банками по выделению льготных ипотечных кредитов под индивидуальное жилищное строительство, ведется доработка типовых проектов. Хотим представить гражданам уже готовый продукт. Им останется только выбрать один из типовых проектов и осуществить мечту о собственном доме, - прокомментировал начальник управления лесопромышленного комплекса краевого минпрома Анатолий Сюзюмов.

В правительстве отметили, что наибольшее предпочтение отдается прежде всего каркасному строительству, так как эта технология одновременно является и более экологичной, и более экономичной. При этом дома не теряют своей прочности, так как при сборке дома используются диагональные связи, которые позволяют сделать конструкцию особенно надежной.

В регионе уже есть обладатели таких домов. Люди живут в них на протяжении нескольких лет и довольны своей покупкой.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что те предприниматели, которые при строительстве домов снизят цену за квадратный метр, смогут получить дополнительные бонусы от государства. Одной из новых площадок под застройку станет аэродром ДОСААФ. Его перенесут в Калинку.

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