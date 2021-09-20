Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 сентября 2021 2:30

Минздрав Хабаровского края опроверг информацию о полиомиелите

Ранее о распространении инфекции в регионе сообщил Роспотребнадзор Сахалинской области
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минздрав Хабаровского края опроверг информацию о полиомиелите

Минздрав Хабаровского края опроверг информацию о полиомиелите

Фото: Правительство Хабаровского края

Минздрав Хабаровского края опроверг информацию о полиомиелите, завезенном из Таджикистана. Ранее о распространении инфекции в регионе сообщил Роспотребнадзор Сахалинской области. Опровержение размещено в инстаграм-аккаунте регионального ведомства.

- В настоящее время на территории края проходит подчищающая иммунизация от полиомиелита. Вакцинации подлежат дети раннего возраста - наиболее уязвимые к этой болезни. Случаев заболевания в регионе не зарегистрировано, - заявили в минздраве Хабаровского края.

Ранее подчищающие иммунизации проводились в 2012 и 2015 годах.

Вакцинация является единственным надежным средством защиты от полиомиелита. Лекарства от этого тяжелого заболевания не существует.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.