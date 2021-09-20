Минздрав Хабаровского края опроверг информацию о полиомиелите
Фото: Правительство Хабаровского края
Минздрав Хабаровского края опроверг информацию о полиомиелите, завезенном из Таджикистана. Ранее о распространении инфекции в регионе сообщил Роспотребнадзор Сахалинской области. Опровержение размещено в инстаграм-аккаунте регионального ведомства.
- В настоящее время на территории края проходит подчищающая иммунизация от полиомиелита. Вакцинации подлежат дети раннего возраста - наиболее уязвимые к этой болезни. Случаев заболевания в регионе не зарегистрировано, - заявили в минздраве Хабаровского края.
Ранее подчищающие иммунизации проводились в 2012 и 2015 годах.
Вакцинация является единственным надежным средством защиты от полиомиелита. Лекарства от этого тяжелого заболевания не существует.
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