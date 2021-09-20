Стали известны результаты выборов в Госдуму 2021 в Хабаровском крае

Жители региона выбирали депутатов три дня Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровском крае завершается подсчет голосов на выборах в Госдуму 2021. Напомним, что жители региона выбирали депутатов три дня: 17, 18 и 19 сентября. Голосовали по одномандатным округам и федеральным спискам.

В Хабаровском крае образовано два одномандатных избирательных округа: Хабаровский №69 и Комсомольский №70. По первому побеждает Борис Гладких («Единая Россия»), по второму - Павел Симигин («Единая Россия»). Предварительная явка на выборах в Госдуму 2021 в Хабаровском крае составила 42 процента.

Также появились предварительные результаты выборов губернатора Хабаровского края 2021. По предварительным подсчетам, на первом месте Михаил Дегтярев - за него проголосовали 57,2 процента. «Серебро» у Марины Ким - ее предпочли 24,94 процента. Владимир Парфенов и Бабек Мамедов набрали 10,08 процента и 3,48 процента голосов.