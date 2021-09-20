Появились предварительные результаты выборов губернатора Хабаровского края 2021

В регионе обработано 90,14 процента протоколов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае всю ночь шел подсчет голосов на выборах губернатора 2021. В регионе обработано 90,14 процента протоколов. В лидерах - кандидат от ЛДПР.

Выборы губернатора Хабаровского края 2021 в целом прошли спокойно - сценарий 2018 года не повторился. Обошлось без взаимных обвинений во вбросах бюллетеней с нужными галочками, требований аннулировать результаты голосования на участках, недопуска наблюдателей и так далее. Сообщения о нарушениях за все три дня на деле оказались несостоятельны. Хабаровский край в число злостных нарушителей по версии ЦИКа не попал.

Явка на губернаторских выборах в регионе на 18:00 часов 19 декабря составила 40,27 процента. Посещаемость на выборах в Госдуму 2021 побила рекорд шестилетней давности. Свои голоса пришли отдать 42 процента избирателей. Итоговые данные появятся после 20 сентября.

Омрачила выборы губернатора в Хабаровском крае 2021 смерть наблюдательницы. 19 сентября женщина, которая прошла не одну избирательную кампанию, скончалась прямо во время работы на избирательном участке в районе имени Лазо. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. Приносим семье свои соболезнования.

После закрытия участков комиссии приступили к подсчету голосов. Экзитпол ФОМ предрек победу главе региона Михаилу Дегтяреву (ЛДПР). За него, по данным социологии, проголосовали 61,6 процента. Следом - Марина Ким («Справедливая Россия - За правду») с 24,4 процента. Третье место было отдано Владимиру Парфенову («Партия пенсионеров») - 8,2 процента. Замыкает список Бабек Мамедов («Родина») - 3,2 процента.

Кропотливый процесс обработки протоколов шел всю ночь, осталось совсем немного. Предварительные результаты выборов губернатора Хабаровского края 2021 уже опубликованы. Картина не сильно отличается от данных опроса.

По итогам обработки 90,14 процента протоколов вперед вырывается Михаил Дегтярев - за него проголосовали 57,2 процента. На втором месте Марина Ким - ее предпочли 24,94 процента. Владимир Парфенов и Бабек Мамедов набрали 10,08 процента и 3,48 процента голосов.

Итоги избирком Хабаровского края подведет 20 сентября.

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