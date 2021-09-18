Избирательный процесс в Хабаровском крае пытались дестабилизировать - Галина Кононенко

Галина Кононенко рассказала о дестабилизации обстановки на выборах в Хабаровском крае. Фото: Максим МОЛОТОВ

В Хабаровске завершился второй день голосования на выборах губернатора и депутатов Государственной думы. Пока подводят итоги явки, с заявлением выступила координатор ЦОН Галина Кононенко.

- Я хочу отметить тот факт, что сегодня отдельные представители политических партий вносили дестабилизацию в работу участковых избирательных комиссий. И именно это послужило причиной большинства выездов наших мобильных групп, которые во взаимодействии с общественными наблюдателями выявляли неистинность поступающих сведений. Особенно много обращений касалось сохранности сейф-пакетов, точнее процесса их опечатывания специальными лентами. Утверждалось, что целостность сейф-пакетов нарушена. Мы проверили все эти жалобы. Досконально ничего не подтвердилось. Имелось несколько случаев, когда сейф-пакеты упаковывали один в один и опечатывали. Это говорит только о том, что они, таким образом, оказывались еще более защищенными.

Второй момент, связанный с политическими партиями. Опять же дестабилизирующий. Поступали обращения, что наблюдателям не созданы условия для качественного мониторинга процесса голосования. Все было проверено. Ни один наблюдатель не подтвердил, что ему каким-либо образом мешали.

Я подчеркиваю – подобные действия представителей политических партий не сказываются на работе избирательных комиссий и законности избирательного процесса. Скорее такое поведение психологически отрицательно сказывается на работе избиркомов и наблюдателей, - заявила Галина Кононенко.

Мобильные группы также выявили один случай, когда избирателю выдали один бюллетень вместо трех. Проверили – да, действительно. Но у этого человека вообще не было регистрации, следовательно, он получил бюллетень политических партий. Всего за сегодня на сайт независимого общественного мониторинга поступило больше 2000 обращений.