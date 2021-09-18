Галина Кононенко: «На утро у нас было 2231 обращение избирателей» Фото: Максим МОЛОТОВ

Председатель общественной палаты и главный координатор ЦОН (Центр общественного наблюдения за выборами) Галина Кононенко отправилась к избирательной урне. Это случилось на ее родном участке №78. Там она пообщалась с наблюдателями – как общественными, так и от партий – а потом «реализовала свое избирательное право».

- Я выполнила свой гражданский долг. К чему и всех призываю. Отмечу, что активность людей во всех населенных пунктах, на всех участках достаточно высока. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на ресурс – телефон и сайт – «Общественный независимый мониторинг» сегодня утром поступило 2231 обращение людей. Большинство из них положительные. Людям нужно было разъяснять чисто технические или организационные вещи. Все обращения отрабатываются. В этом принимают участие и наблюдатели на местах, и выездные бригады, и по телефону. В целом, все пока идет без эксцессов, - прокомментировала ситуацию Галина Кононенко.

Ровный характер этих выборов отмечают все спикеры.

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