Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 15:00 Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Подведены предварительные итоги явки на выборы в 2021 году в Хабаровском крае. На 15:00 17 сентября явка избирателей составила 7,73%. Всего в этом году на голосование зарегистрировалось 972 391 жителей края.

Напомним, что в 2021 году в Хабаровском крае открылось 807 избирательных участков. 774 из них стационарные, два - временных, остальные созданы на судах, которые в период голосования будут в рейсах. Все избирательные участки оборудованы видеокамерами. Голосовать будет с 8:00 до 20:00 часов 17, 18 и 19 сентября.

В избиркоме Хабаровского края работает горячая линия, телефон: +7 (4212) 30-82-22.

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