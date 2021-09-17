Наблюдатели рассказали о первых нарушениях в ходе выборов-2021 в Хабаровском крае Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Сегодня, 17 сентября, в Хабаровском крае проходит первый день выборов 2021 года. В Хабаровском крае открылось 807 избирательных участков, и за каждым пристально следят. К вечеру первого дня голосования уже набралось несколько интересных историй с нарушениями и провокациями на избирательных участках. О нарушениях «КП» - Хабаровск» рассказала председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко.

- Рано утром нам поступил сигнал с одного из избирательных участков в Комсомольске-на-Амуре - люди пришли голосовать, а подписные листы не прошиты. Это нарушение процедуры и довольно серьезное. Начали выяснять, созвонились. Оказалось, что члены участковой избирательной комиссии готовились к первому дню выборов ночью и элементарно физически не успели прошнуровать. Через час нарушение было устранено, - рассказала Галина Кононенко.

Намного более странными оказались два сигнала из Хабаровска. Оба поступили от одного из политиков Хабаровского края. На своей страничке в соцсети он указал, что на избирательном участке №3 в Хабаровске солдаты голосуют с грубыми нарушениями избирательного законодательства - якобы там нарушены все мыслимые санитарные нормы, а листы голосования вообще раздерганы по одному.

- Дело серьезное. На проверку тут же выехали мои коллеги из Общественной палаты вместе с представителем крайизбиркома. Воинская часть расположена в районе Хабаровск-II. Здесь присутствовали наблюдатели, правда, не вели видеофиксацию. Однако мы своими глазами убедились, что все написанное политиком не соответствует действительности. Все солдаты стоят в масках, голосуют тайно, избирательные листы не прошнурованы, а прошиты. То есть никакого нарушения нет, - добавила Галина Кононенко.

Наблюдатели рассказали о первых нарушениях в ходе выборов-2021 в Хабаровском крае Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

На участке дополнительно проклеили избирательные книги. Однако это не обязательно по правилам голосования.

- Никакого порядка приклеивания или прошивания нет. Главное, чтобы листы были скреплены вместе, - прокомментировал Оярс Машков, член избирательной комиссии Хабаровского края.

Едва члены Общественной палаты отъехали от избирательного участка №3, как политик опубликовал еще один пост про «нарушения». В сообщении говорилось, что на избирательном участке №1 увеличенный образец протокола, прикрепленный к стене, оказался не заполнен.

- Господа, вы вдумайтесь - он и не должен быть заполнен! В противном случае это можно было бы рассматривать даже не как прямую агитацию, а подтасовку результатов выборов, - объяснила Галина Кононенко.

Кроме того, о странных настроениях на избирательных участках «Комсомолке» рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

- Прямых нарушений пока не зафиксировано, зато есть другое - провокаторы. Причем их немного, но они курсируют с участка на участок. Я бы назвал это «провокаторской каруселью», - сказал Денис Кузьменко.

Подробностями о «провокаторской карусели» Денис Кузьменко пообещал поделиться позже.

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