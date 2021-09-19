Фейки про нарушения и рывок явки: как проходили выборы губернатора и депутатов Госдумы 2021 в Хабаровском крае

Три дня стали своеобразным испытанием как для жителей региона Фото: Максим МОЛОТОВ

Выборы 2021 в Хабаровском крае закончены, результат не вполне еще ясен, но уже вполне предсказуем. Эти три дня стали своеобразным испытанием как для жителей региона – избирателей, так и для самих кандидатов. Сейчас можно посмотреть как это было.

ХАЙПОВЩИКИ

Сначала были ожидания и опасения. Хабаровский край последние два года показал себя с таких необычных сторон, что ожидать от него могли что угодно. От протестного голосования до массовых беспорядков. И это рождало опасения. Однако. Ни один из политологов и политических аналитиков еще с середины зимы не говорил даже о возможности повторения сценария 2018 года. Предрекали проблемы, но не системный кризис. В общем, так и получилось и даже проблемы вышли какими-то вялыми.

Стартовали выборы. Первый же день показал, что они будут спокойными. Не тихими, но спокойными. Был организован Центр общественного наблюдения за выборами. Это такое место, куда стекалась вообще вся информация со всех УИКов края (а их было 175 - стационарных). Здесь же сидели 50 волонтеров, которые, сменяясь, не спускали глаз с мониторов, следя за соблюдением норм избирательного процесса. Сюда потоком шли чиновники, общественники, наблюдатели, разные деятели. Три раза в день отчитывались о явке, нарушениях, давали расклад по районам.

В первый день явка в среднем по краю составила 11%, особенно хорошо показали себя северные районы – Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский. Там явка зашкалила за 40 %. Были и проблемы. Один действующий депутат краевой думы принялся выдавать в своем Инстаграме скандальную информацию о нарушениях. Там – нарушение санитарных норм на участке, здесь не прошиты подписные книги. Центр направлял на указанные участки мобильные группы наблюдателей и членов избиркома. Все сообщения оказались фейками. Как выражалисьсь в сердцах чиновники, «политик хайповал».

Заметим, что с первого дня избиратели могли обращаться по любым поводам по нескольким каналам – горячей линии избиркома, на ресурсы «Независимого общественного мониторинга», напрямую в УИКи. Всего за три дня таких обращений поступило более трех тысяч. Все они были отработаны. Абсолютное большинство жалоб носило почти бытовой характер – на участке ручку выдали не одноразовую, урну в камеру не полностью видно. Ни одного серьзного нарушения выявлено не было.

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ

На второй день Комсомольск-на-Амуре вырвался в лидеры с явкой почти в 40%. К концу этого дня – субботы – в крае проголосовало 198 400 человек. То есть чуть больше 21% избирателей. Прибавилось и проблем.

- Отдельные представители политических партий вносили дестабилизацию в работу участковых избирательных комиссий. И именно это послужило причиной большинства выездов наших мобильных групп, которые во взаимодействии с общественными наблюдателями выявляли неистинность поступающих сведений, - сказала Галина Кононенко, координатор Центра наблюдения.

Партии утверждали, что сомневаются в сохранности сейф-пакетов, в которых хранятся до подсчета заполненные бюллетени. Они также утверждали, что их наблюдателям создают условия, не подходящие для качественного наблюдения. Десятки выездов и всесторонних проверок показали – все это чушь. Ни одно обвинение не подтвердилось. Ни один наблюдатель не признался, что ему чинят какие-то препятствия.

Выявили всего один случай, когда избирателю выдали один бюллетень вместо трех. Проверили – да, действительно. Но у этого человека вообще не было регистрации, следовательно, он получил бюллетень политических партий и не более того. Как и положено. Кстати, для людей без регистрации специально работали два УИКа – в Хабаровске и Комсомольске.

В тот же день 18 сентября сработала пожарная сигнализация на одном участке в Комсомольске. Тревога оказалась ложной.

ВЗЛЕТ ЯВКИ

Наконец, на третий день к 18.00 краевая явка достигла 40,7%. То есть 395,5 тысяч человек. Это был самый скучный день – почти без происшествий. Единственная информация о прямом вбросе бюллетеней на одном из хабаровских участков оказалась стопроцентным фейком.

Омрачилось 19 сентября несчастным случаем на избирательном участке №612 в районе Лазо. Здесь внезапно умерла женщина-наблюдатель. По-видимому, оторвался тромб.

К вечеру ФОМ опубликовал результаты спецопроса (Exit-poll) выборов губернатора Хабаровского края. Его проводили три дня, в нем участвовало 22 934 человека.Результат: Михаил Дегтярев набрал 61,6%; Марина Ким 24,%; Владимир Парфенов 8,%; Бабек Юсиф Оглы Мамедов 3,2%.

19 же сентября прошла пресс-конференция Центризбиркома, на которой озвучивался список регионов, в которых выборы идут с нарушениями и проблемами. Хабаровский край в этот список не попал вообще.

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