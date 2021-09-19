На выборах-2021 в Хабаровском крае смогут проголосовать люди без регистрации Фото: Максим МОЛОТОВ

Третий, самый важный, день голосования начался на удивление спокойно. Вчерашние инсинуации некоторых представителей партий были проверены, ни одно из сообщений о нарушениях не подтвердилось. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко подчеркнул это в утреннем отчете перед населением Хабаровского края в Центре общественного наблюдения за выборами.

- Все участки сегодня, 19 сентября, открылись, все работают в штатном режиме. Вчера был сбой на участке 225 - там сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. Это не помешало комиссии работать дальше, - сказал Денис Кузьменко.

Кроме того, Денис Кузьменко выступил и с хорошей новостью для тех людей, которые не имеют регистрацию в Хабаровском крае или вообще в России. Они открепляются по двум из трех избирательных листов, но, тем не менее, тоже имеют право высказать свое мнение. В Хабаровске для них работает специальный пункт на базе УИК-220, который расположен на улице Ленина, 24. Еще один пункт открыт в Комсомольске-на-Амуре.

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