Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 18:00 Фото: Максим МОЛОТОВ

В Хабаровском крае подошел к концу третий и финальный день голосования на пост губернатора региона и депутатов в Госдуму РФ. Все избирательные участки завершили свою работу в 20:00 по местному времени.

Денис Кузьменко, глава хабаровского крайизбиркома в последний раз выступил в Центре общественного наблюдения за выборами. Председатель озвучил данные по явке в Хабаровском крае на 18:00.

- По информации на шесть часов вечера у нас в регионе проголосовало 395,5 тысяч человек. Окончательно все будет ясно к утру - и явка, и предварительные итоги. Пока что получилось 40,7%– это нормальные показатели на данный момент. В целом, трехдневные выборы прошли без серьезных проблем и нарушений. Время от времени возникали сигналы о нарушениях разного рода. Все они были проверены, ни один не подтвердился. Последний случай - информация о прямом вбросе на одном из участков. Проверка показала, что это фейк. Только что прошла пресс-конференция Центризбиркома, на которой озвучивался список регионов, в которых выборы идут с нарушениями и проблемами. К счастью, мы в этот список не попали. Теперь членам УИК края предстоит тяжелая, кропотливая ночная работа по подсчету и сортировке бюллетеней. Конечно процедура будет проходить под надзором полиции и наблюдателей, - сообщил Денис Кузьменко в итоговой речи.

Стоит отметить, что наибольшую активность проявил Комсомольский район. Там проголосовало 10 957 человек, что составляет 61,77% от общего числа избирателей. А наименее активным оказался Советско-Гаванский район. Там свои голоса отдали 9 994 человека, 34,45% от общего числа избирателей. Хабаровчан же проголосовало 176 645 человек, что примерно составило 40% от общего количества избирателей краевой столицы.

Напомним, в 2018 году в выборах на пост губернатора региона победил Сергей Фургал. За него тогда проголосовало 325 566 избирателей, это 69,57%. Его оппонент Вячеслав Шпорт набрал всего 27,97% голосов. Результат получился 70 на 30. Но для этого пришлось провести второй тур голосования.

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