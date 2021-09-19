Экзитпол: Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с 61,6%

Жители региона выбирали не только депутатов Госдумы, но и губернатора Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы 2021 завершились в Хабаровском крае. Напомним, что жители региона выбирали не только депутатов Госдумы, но и губернатора. Появились первые данные экзитполов, которые назвали лидера гонки за пост главы края.

Жители Хабаровского края на выборах 2021 голосовали три дня: 17, 18 и 19 сентября. Основной наплыв на избирательные участки пришелся на воскресенье - явка возросла почти вдвое и на 18:00 составила 40,7 процента. В 20:00 все пункты для голосования закрылись, специалисты приступили к подсчету голосов, а социологи - к анализу данных опросов.

В Хабаровском крае на выборах 2021 опрос проходил на 200 избирательных участках три дня. На вопрос: «За кого отдали свой голос?» ответили 22934 человека.

Согласно данным ФОМ, в выборах губернатора Хабаровского края 2021 лидирует действующий глава региона Михаил Дегтярев (ЛДПР). За него проголосовали 61,6 процента человек. Следом идет Марина Ким («Справедливая Россия – За правду») с 24,4 процента.

На третьем месте, по предварительным подсчетам, Владимир Парфенов («Партия пенсионеров») - 8,2 процента. Замыкает список Бабек Мамедов («Родина») - 3,2 процента.

Недействительных бюллетеней - 2,6 процента.

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