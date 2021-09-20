Главного тренера хабаровского ХК «Амур» отправили в отставку. ФОТО ХК «Амур»

Нынешнего тренера хоккейного клуба «Амур» Владимира Воробьева сместили с должности вместе с помощниками.

В новом сезоне хабаровчане выиграли всего один матч из семи. Поэтому «Амур» занимает последнюю строчку во всей КХЛ. У «Амура» всего три набранных очка. Об этом сообщает портал Sports.ru.

На свободное место могут назначить Михаила Кравеца, экс-тренера клуба «Витязь». Пока этого не произошло, хоккеистов будет готовить Олег Филимонов, тренер вратарей.

Напомним, Владимира Воробьева назначили тренером ХК «Амур» весной 2021 года. Кандидатура была утверждена составом попечительского совета клуба под председательством Михаила Дегтярева. До этого Владимир Воробьев успел поработать с «Динамо», «Северсталью» и другими известными хоккейными клубами.