Второй мобильный пункт вакцинации от гриппа открылся в Комсомольске Фото: Правительство Хабаровского края

Еще одну мобильную точку вакцинации от гриппа открыли в Комсомольске-на-Амуре. Расположилась она на площади ЦУМа. Там в определенные часы будет стоять КАМАЗ, специально оборудованный для проведения вакцинации. Сразу после вакцинации привившимся будут выдавать справку.

- Ранее этот КАМАЗ был передвижным кабинетом маммографии. После списания маммографа мы решили и дальше использовать авто в общественных целях. Мы сделали сезонную иммунизацию доступной для всех желающих. Ежегодно медицинская бригада выезжает на площадь и работает до наступления холодов. За день в среднем приходит 50 человек, - рассказал Михаил Кондров, главный врач городской больницы №7.

Пока в планах работа пункта в течение трех недель. Принимать будут без предварительной записи в будние дни с 10:00 до 18:00. Выходные у пункта - суббота и воскресенье. На вакцинацию необходимо взять паспорт, полис, СНИЛС, защитную маску. При наличии температуры, насморка, недомогания, высокого артериального давления прививку стоит отложить.

- В пункте можно привиться не только от гриппа, но от пневмококковой инфекции. Более того, их можно ставить одновременно. А после вакцинации от коронавируса прививки от гриппа и пневмококковой инфекции стоит ставить через месяц, - добавил Михаил Кондров.

Напоминаем, что мобильный пункт в территориальном КДЦ по адресу: ул. Димитрова, 12, закрыт. Ознакомиться со всем списком мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Хабаровском крае можно по ссылке.

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