В хабаровском Дендрарии облагородили новый вход. Фото ФГУ ДальНИИЛХ

В хабаровском парке «Дендрарий» Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства появился новый вход и благоустроенная дорожка к нему. Если точнее, жители сами сделали дыру в заборе, а сотрудники парка доведи дело до ума.

- Народ проложил тропу, сделал дыру в заборе, а мы сделали проем в виде калитки. Он находится напротив дома по адресу Волочаевская, 25, параллельно переулку Молдавскому. Также в планах оборудовать еще один вход, но об этом будет известно позднее, - рассказала Лариса Реплянская, генеральный директор КГБУК «Хабаровский краевой парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского».

Напомним, Дендрарий продолжают приводить в порядок, облагораживая отдельные зоны. Так, этим летом уже провели работы возле памятника сотрудникам института, которые принимали участие в Великой Отечественной войне: высажены цветы, покрашены бордюры и установлены скамьи.