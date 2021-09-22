Нового тренера ХК «Амур» назначили в Хабаровске. Фото ХК «Амур»

В хабаровском хоккейном клубе «Амур» произошли перестановки. Новым старшим тренером команды назначен Михаил Кравец. Должность помощника главного тренера занял Александр Прокопьев.

Также «Амур» разорвал контрактные обязательства с помощниками экс-главного тренера Владимира Воробьева. Организация прекратила трудовые отношения с Игорем Петровым и Александром Завьяловым.

- Мы благодарим Игоря Зиноновича и Александра Васильевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, - сообщили в ХК «Амур».

Напомним, ранее Владимира Воробьева, главного тренера хоккейного клуба «Амур», сместили с должности. В новом сезоне хабаровчане выиграли всего один матч из семи. Поэтому «Амур» занимает последнюю строчку во всей КХЛ.

СПРАВКА «КП»

Михаил Кравец родился 12 ноября 1963 года в Ленинграде. Выступал на позиции правого крайнего нападающего. С 1982 г. по 1985 г. играл за ленинградский «Ижорец».профессиональный хоккеист в отставке, выступавший в Советской хоккейной лиге и 2 играх в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2014—2017 — тренер ХК «Сочи», с сезона 2017/18 — главный тренер команды ВХЛ «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян». 4 мая 2019 года был назначен на должность главного тренера ХК «Витязь»

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