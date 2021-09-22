Ямы на улице Павла Морозова в Хабаровске исчезнут не раньше мая Фото: Администрация Хабаровска

Автомобилистам Хабаровска придется смириться с неудобствами, которые вызваны обвалом проезжей части на улице Павла Морозова. Предстоящие восемь месяцев в районе магазина «Железяка» объехать разрушенную дорогу можно исключительно через дворы.

Сейчас дорожники и коммунальщики круглосуточно следят за состоянием дорожного полотна в том районе. То и дело образуются новые просадки, поэтому его ежедневно подсыпают. Также необходимо восстановить работу вышедшего из строя коллектора.

— По состоянию на 22 сентября выполнена подсыпка и планировка дорожного полотна в районе магазина «Железяка» в сторону центра города и в южном направлении. Продолжаются работы по обвязке и укреплению шпунтового заграждения откосов траншеи, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что дорога на улице Павла Морозова провалилась в середине августа. Это стало причиной многокилометровых пробок, а потом и вовсе перекрытого движения в центр города.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Четырехметровая воронка: новый провал произошел на улице Павла Морозова в Хабаровске (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.