Ямы на улице Павла Морозова в Хабаровске исчезнут не раньше мая
Фото: Администрация Хабаровска
Автомобилистам Хабаровска придется смириться с неудобствами, которые вызваны обвалом проезжей части на улице Павла Морозова. Предстоящие восемь месяцев в районе магазина «Железяка» объехать разрушенную дорогу можно исключительно через дворы.
Сейчас дорожники и коммунальщики круглосуточно следят за состоянием дорожного полотна в том районе. То и дело образуются новые просадки, поэтому его ежедневно подсыпают. Также необходимо восстановить работу вышедшего из строя коллектора.
— По состоянию на 22 сентября выполнена подсыпка и планировка дорожного полотна в районе магазина «Железяка» в сторону центра города и в южном направлении. Продолжаются работы по обвязке и укреплению шпунтового заграждения откосов траншеи, — сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, что дорога на улице Павла Морозова провалилась в середине августа. Это стало причиной многокилометровых пробок, а потом и вовсе перекрытого движения в центр города.
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