«Галамарт» празднует День рождения: товары за 12 рублей и скидки 30% на все!

«Галамарту» исполняется 12 лет, а потому на товары объявляется цена 12 рублей.

«Галамарту» исполняется 12 лет, а потому на товары объявляется цена 12 рублей. За такую стоимость, например, можно приобрести 21 сентября - корзинку для хранения вещей, 24 сентября - кабель для зарядки телефона «три в одном» - с разъемами iP/microUSB/Type-C, а 25 сентября* - миниатюрную беспроводную колонку Forza. И другие полезные для дома вещи можно купить в буквальном смысле на мелочь из кармана!

С 20 по 25 сентября на разные товары действуют ШОК-цены*, а 25 сентября – скидка 30% на все товары с белыми ценниками! Цены в «Галамарте» всегда доступные, а по акции это супервыгодный шопинг. Берите корзину побольше!

«Галамарту» исполняется 12 лет, а потому на товары объявляется цена 12 рублей.

Продумайте заранее, что приобрести себе или на подарки близким, составьте список, чтобы ничего не забыть. Хозтовары «про запас», игрушки - детям, набор посуды - маме, инструменты – папе, фен или стайлер для волос – сестре. Плюс – стильные мобильные аксессуары, уютные пледы (как раз на холодную осень!), новая канцелярия, косметика… Море мелочей «для души» - ароманаборы, свечи, красивые шкатулки для украшений.

Можно оформить заказ онлайн: скидки в интернет-магазине тоже действуют 25 сентября. Устраивайтесь поудобнее в кресло, заварите чайку и собирайте заказ, никуда не спеша. Доставка быстро его домчит!

В «Галамарте» каждый найдет то, что ему по душе, и с уверенностью можно сказать: чем больше выгодных покупок – тем больше веселья и улыбок. Отпразднуем День рождения по-нашему!

*Акция «Скидка -30% на все товары с белыми ценниками» действует в розничных магазинах и в интернет-магазине «Галамарт» 25 сентября 2021 г. Подробности на официальном сайте

*ШОК-цены на разные товары действуют с 20 по 25 сентября 2021 в розничных магазинах «Галамарт».