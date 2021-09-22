Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи самолета АН-26 недалеко от Хабаровска

Недалеко от Хабаровска сегодня, 22 сентября, с радаров пропал самолет АН-26. Информация о местоположении самолета перестала поступать в районе 38 километров от Хабаровска, над Большехехцирским заповедником. К поискам уже подключились спасатели МЧС России по Хабаровскому краю. Кроме того, следственными органами Восточного межрегионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек».

- По предварительной информации установлено, что 22 сентября 2021 года самолет АН-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и с ним была утрачена связь. На борту самолета находились 6 членов экипажа, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СК России.

На предполагаемое место пропажи вылетел вертолет ФКУ «Дальневосточный авиационный поисково-спасательный центр», однако из-за сильного ветра и осадков поиски пока не могут провести. Кроме того, на место выехали наземные поисковые службы и вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Следственная группа вскоре отправится на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего.