Вертолет вылетел на поиски пропавшего с радаров Ан-26 под Хабаровском

Специалисты рассматривают несколько версий крушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Хабаровском продолжаются поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26. Напомним, что воздушное судно перестало выходить на связь в 38 километрах от аэропорта. Самолет разбился в Большехехцирском заповеднике.

Специалисты рассматривают несколько версий крушения: ошибка пилотирования, плохие погодные условия. По неподтвержденной информации, самолет мог врезаться в сопку в условиях плохой видимости. На борту находились шесть членов экипажа.

На поиски выдвинулись 70 спасателей и 20 единиц техники. Вылетал вертолет Ми-8, но из-за плохих метеоусловий воздушному судно пришлось вернуться обратно. Предпринята вторая попытка.

- В 20:45 из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России ос спасателями на борту. На месте он проведет воздушную разведку местности, - сообщили в краевом главке МЧС РФ.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.