Пропавший с радаров Ан-26 разбился в заповеднике под Хабаровском

Рассматриваются несколько версий ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском разбился самолет Ан-26. Напомним, что 22 сентября около 19:12 по местному времени воздушное судно пропало с радаров. Рассматриваются несколько версий ЧП.

Ан-26 выполнял летную проверку наземных систем связи действующих аэродромов. Примерно в 38 километрах от аэропорта Хабаровска на высоте 600 метров самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров.

- Самолет упал в Большехехцирском заповеднике, - рассказал «КП» источник в силовых структурах.

Район поисков определен: поселок Корфовский. На место выдвинулись спасатели. Разглядеть пропавший Ан-26 попытались с вертолета, однако поиски с воздуха осложняются плохой видимостью и ветром.

Специалисты рассматривают несколько версий крушения: ошибка пилотирования, плохие погодные условия. По неподтвержденной информации, самолет мог врезаться в сопку в условиях плохой видимости.

По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.