Пропавший с радаров АН-26 мог удариться в сопку под Хабаровском

Из-за плохой погоды и ошибки пилотов мог разбиться самолет АН-26 под Хабаровском

Стало известно, что пропавший под Хабаровском самолет АН-26 разбился в районе Большехехцирского заповедника. Причиной крушения самолета могла стать как ошибка пилота, так и плохие погодные условия.

Стоит учитывать, что сегодня, 22 сентября, над Хабаровским краем проходит крупный циклон, который принес в регион дождь и сильный ветер.

- Сегодня максимальное увеличение ветра была зарегистрировано именно в Хабаровске – 18 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Усугубляет ситуацию плохая видимость – ветер и дождь могли дезориентировать пилотов. В Большехехцирском заповедники, на территории которого и разбился самолет, также имеются высокие хребты и горы, в которые при нарушениях видимости могли врезаться пилоты. Кроме того, местный работник сообщил, что в районе заповедника был не только ветер, но и туман.

Информации о неполадках от экипажа не поступала, поэтому версию о неисправности самолета пока не рассматривают.

Однако человеческий фактор отметать не стали. Так, например, во время крушения самолета АН-26 на Камчатке, которое произошло в июле 2021 года, пилот изменил схему полета.

В чем была причина крушения АН-26 под Хабаровском, выяснят специалисты.