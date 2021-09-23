Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском: образцы топлива изъяты для экспертизы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Образцы топлива, которым был заправлен рухнувший под Хабаровском Ан-26, изъяты для экспертизы. Об этом сообщили в Восточном МСУТ Следственного комитета России.

- В аэропорту Хабаровск изъяты образцы топлива, назначена химическая судебная экспертиза, произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования, летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Персонал компании «Летные проверки и системы», который занимался техобслуживанием воздушного судна, уже допрошен.

Сейчас группа МЧС выдвинулась к месту обнаружения обломков. Как передает с места событий корреспондент «Комсомолки» Петр Молотов, пройти предстоит около 13 километров. Группу сопровождают егеря, чтобы в случае необходимости отогнать диких животных: в районе крушения борта обитает много тигров и медведей.

Обломки самолета были найдены около 5:00 по московскому времени. Обнаружить их удалось с воздуха при помощи вертолета Ми-8, который возобновил поиски на рассвете.

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