Байкер угодил под колеса гибрида в Хабаровске. Фото УГИББД по Хабаровску

Около девяти часов вечера 29 сентября в Хабаровске водитель Ноndа-Fiт не выдержал безопасную дистанцию и сбил мотоциклиста на Yamaha FZ1. ДТП случилось в районе дома №53 по улице Морозова.

По итогу 29-летний байкер отделался легкой травмой ноги, получил амбулаторное лечение. Водитель иномарки оказался всего на пару лет его младше, на момент ДТП был трезв.

Напомним, поздно вечером 25 сентября в Хабаровске 50-летний водитель Isudzu Elf поворачивал налево, переехал двойную сплошную полосу и насмерть сбил 26-летнего мотоциклиста на Kawasaki, который ехал во встречном направлении.