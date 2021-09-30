Лесной пожар в Солнечном районе Хабаровского края потушили Фото: Правительство Хабаровского края

В Солнечном районе Хабаровского края потушили лесной пожар. 25 сентября там загорелся склон хребта Мяо-Чан возле поселка Горный, сообщили в правительстве региона.

— Пожар в окрестностях поселка Горный в Солнечном районе, который тушили с прошлой субботы, полностью ликвидирован,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что за первые два дня с момента возгорания начали полыхать 25 гектаров. Фотографии с места ЧП попали в сеть и возмутили пользователей соцсетей. Некоторые комментаторы сравнили происходящее с якутскими пожарами, которые бушевали минувшим летом на огромной территории.

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