Стали известны подробности исчезновения альпиниста на Ключевском вулкане Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку в связи с пропажей альпиниста во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Двое мужчин из Екатеринбурга хотели покорить сопку.

По версии следствия, двое мужчин 32 и 36 лет из Екатеринбурга приехали в Камчатский край для восхождения на вулкан Ключевская сопка.

- С 26 по 27 сентября мужчины начали восхождения, но из-за ухудшившейся погоды, приостановили его, после чего решили разделиться. 36-летний мужчина, прибывший 1 октября на высоту 2600 метров, где установлен базовый дом для ночевки альпинистов, своего товарища не нашел. До сих пор местоположение пропавшего альпиниста не установлено, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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