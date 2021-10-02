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Происшествия2 октября 2021 8:13

Альпинист пропал во время метели на Ключевском вулкане на Камчатке

Спасателям удалось найти одного из туристов, судьба второго пока неизвестна
Татьяна ЦВЕНГЕР
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На Камчатке двое альпинистов пропали во время метели

На Камчатке двое альпинистов пропали во время метели

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Камчатском крае разыскивают пропавшего в метель туриста. Двое друзей приехали из Свердловской области, чтобы подняться на вершину Ключевского вулкана. Неожиданно для альпинистов, на высоте около 4000 метров, испортилась погода и началась метель. Один из туристов обратился за помощью в службу 112.

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН

Камчатский край стал излюбленным местом для туристов. При этом чаще всего на полуостров вулканов приезжают любители экстремального и активного отдыха. Двое друзей из Екатеринбурга не стали исключением. Молодые люди прилетели на Камчатку, чтобы покорить Ключевскую сопку – действующий камчатский вулкан. Его высота достигает 4800 метров.

На восхождение альпинисты вышли 27 сентября 2021 года. Мужчины запаслись всем необходимым оборудованием и отправились в путь вдвоем. Большая часть пути прошла как по маслу. А вот на высоте около 4 тысяч метров ситуация изменилась. Начала портиться погода – усилился ветер, поднялась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, в котором надеялись переждать метель и продолжить свой путь. Но спустя некоторое время друзья решили разделиться и попрощались. Тогда друзья виделись в последний раз.

Один из альпинистов решил спуститься в сторону домика на высоту 2600 метров, а второй обошел вершину и спустился на перевал на высоту 3300 метров. Через два дня, 1 октября, второй альпинист добрался до заветного домика на высоте 2600 метров, но друга на месте не оказалось. Мужчина испугался и сразу же обратился за помощью в службу 112.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На помощь альпинистам вышла группа спасателей из трех человек на двух единицах техники Усть-Камчатского филиала ПСО. В пятницу, 1 октября, в условленном месте – в домике на высоте 2600 метров – спасатели нашли звонившего альпиниста. Его состояние оценили, как удовлетворительное и к вечеру субботы, 2 октября, его доставят в близлежащий поселок Ключи. Второго туриста спасатели до сих пор не нашли. Поиски планируют проводить до наступления темноты.

- Сейчас из Петропавловска-Камчатского готовятся вылететь на место поисков сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Исход поисков полностью зависит от погоды. Метель в районе Ключевского вулкана до сих пор не утихла. Ветер там достигает 70 километров в час (около 20 метров в секунду). Да температура воздуха не радует – от -13 до -15 градусов. Благодаря ветру и метели такой небольшой минус ощущается, как -30 градусов. Кроме того, по последней информации синоптиков, к берегу камчатского полуострова подступает циклон.

ПРОВЕРКА

Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку в связи с пропажей альпиниста во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Двое мужчин из Екатеринбурга хотели покорить сопку.

По версии следствия, двое мужчин 32 и 36 лет из Екатеринбурга приехали в Камчатский край для восхождения на вулкан Ключевская сопка.

- С 26 по 27 сентября мужчины начали восхождения, но из-за ухудшившейся погоды, приостановили его, после чего решили разделиться. 36-летний мужчина, прибывший 1 октября на высоту 2600 метров, где установлен базовый дом для ночевки альпинистов, своего товарища не нашел. До сих пор местоположение пропавшего альпиниста не установлено, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

«Комсомольская правда» следит за ситуацией.

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