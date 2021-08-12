«Выжившим повезло необычайно» - лучший вертолетчик-спасатель России об авиакатастрофе на Камчатке

Крушение вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года обсуждает вся страна Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Крушение вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года обсуждает вся страна. Напомним, что Ми-8 с пассажирами на борту летел на экскурсию в Южно-Камчатском заказнике. Остановка предполагалась в районе Курильского озера. По словам очевидцев, погода была не летная.

СИЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

Около 9:30 часов утра по местному времени Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа зашел на посадку в густой туман. Звук вертолета на какое-то время пропал, затем послышался удар лопастей об озеро. Первыми на место выдвинулись инспекторы заказника, которые увидели уходящее под воду воздушное судно и молящих о помощи людей, которым удалось спастись.

По воспоминаниям выжившего Виктора Стрелкина, вода моментально хлынула в салон вертолета. Перед собой он увидел свет из кабины пилота, поплыл к нему и выбрался через разбитое стекло. Пока спасти удалось восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Поисковая операция продолжится 13 августа, но специалисты не дают положительных прогнозов: вода в озере едва достигает +6 градусов и продержаться в ней долго невозможно. Пропавшими без вести числятся восемь человек.

- Если мы рассматриваем версию, что вертолет ударился носом, то очень удивительно, что спаслось столько людей. Пока воздушное судно находится на воде, его возможно покинуть через аварийные люки. Но все зависит от положения вертолета, если он ударится носом или упал на бок, то шансов почти нет. Лопасти начинают отрубать балку вертолету, он не плывет и быстро тонет. Тогда есть секунд 15, чтобы выбраться. Выжившим повезло необычайно, наверно, у них были сильные ангелы-хранители, - рассказал «КП» Станислав Штинов, лучший вертолетчик МЧС России.

ИНСТРУКЦИИ

Перед полетом экипаж должен инструктировать пассажиров и показывать, где находятся аварийные люки. Правда, в экстремальных условиях неподготовленному человеку сложно понять, где верх, а где низ. Это могло стать еще одним фактором того, что пропавшими без вести числятся половина пассажиров.

- Во время приводнения есть инструкции: пассажирам объявляется о посадке на воду, готовятся плавсредства (лодки, жилеты), людям показывают выход. Затем борттехник сбрасывает лодку, начинает всех эвакуировать, потом выходит второй пилот и только в крайнюю очередь - командир экипажа, который должен удостовериться, что никого нет. Затем он наклоняет вертолет влево или вправо, то есть переворачивает, и покидает его, - добавил вертолетчик.

Вероятно, не удалось бы избежать жертв, если бы Ми-8 сел не на воду, а на сушу.

- Не факт, что при этом у людей было бы больше шансов выжить. Если была бы большая вертикальная скорость в тумане, вертолет все равно совершил бы жесткую посадку. В тумане нужно быть максимально аккуратными. Как сказали мне когда-то местные пилоты: «Мы здесь не летаем, мы ездим», - считает Станислав Штинов.

Окончательные выводы сделает следствие и комиссия МАК, которые начали свою работу. Напомним, что рухнувший вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро». СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Проверку проводит транспортная прокуратура.

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