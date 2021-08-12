«Никогда не стоял на месте»: жертва авиакатастрофы на Камчатке любил путешествия и восторгался красотой полуострова

Многие сквозь года помнят лучезарную улыбку и бешеную энергию, которую буквально излучал Кирилл Фото: Из личного архива героя публикации

Атлетичный мужчина с приятной внешностью улыбается с фотографий в Инстаграме. Кирилл Скварников очень любил активный отдых и путешествия, поэтому Камчатка не спроста появилась в списке мест на путешествие. Мужчина вначале августа уехал покорять диковинный полуостров и попал в авиакатастрофу.

Атлетичный мужчина с приятной внешностью улыбается с фотографий в Инстаграме Фото: Из личного архива героя публикации

«ВСЕГДА НА ПОЗИТИВЕ»

Кирилл Скварников родился в Набережных Челнах и с детства был активным малым. На протяжении всей своей жизни он оставлял теплые воспоминания у тех, с кем сводила его жизнь. Многие сквозь года помнят лучезарную улыбку и бешеную энергию, которую буквально излучал Кирилл.

Свой потенциал мужчина направил в спорт, стал инструктором в фитнес-клубе родного города, женился. Спустя примерно десять лет Кирилл понял, что Набережные Челны стали для него малы, и переехал со второй половинкой в Москву, где устроился тренером в премиальный фитнес-центр.

Кирилл Скварников очень любил активный отдых и путешествия Фото: Из личного архива героя публикации

- Всегда был на позитиве! - рассказал «КП» экс-коолега Кирилла Скварникова, пожелавший сохранить анонимность. - Никогда не стоял на месте. Он уехал из Челнов, потому что хотел большего. Ну, он этого добился!

Карьера у Кирилла шла, правда, бывали тяжелые времена, приходилось финансово ужиматься. С супружеством у 39-летнего мужчины не вышло - после порядка десяти лет брака пара развелась. Обзавестись детьми Кириллу не удалось.

Однажды клиент Кирилла рассказал про удивительную Камчатку Фото: Из личного архива героя публикации

- Мы с ним в один день и один год родились, оба развелись в 2021-м. Он шутил над этим, но говорил: «Не переживай, прорвемся, всякое в жизни бывает», - поделился Максим, друг Кирилла.

ДАВНИЕ ПЛАНЫ

Страстью Кирилла были путешествия. Не простой отдых у моря, а с рюкзаком по горам или на байдарках по речным порогам. Мужчина мог запросто взять палатку и уединиться на природе, любил путешествовать на мотоцикле. А однажды клиент Кирилла рассказал про удивительную Камчатку и мужчина не смог устоять.

Карьера у Кирилла шла, правда, бывали тяжелые времена Фото: Из личного архива героя публикации

- Вроде, Кирилл договорился лететь на полуостров с клиентом. Мы списывались буквально 10 числа, он говорил, что путешествие было запланировано давно, весь был на эмоциях, рассказывал, как там красиво. Побывал на горячих источниках, летал на вертолете, видел медведей в 150-200 метрах, - добавил Максим.

О друге-любителе машин Кирилл тоже позаботился и отправлял фотографии иномарок повышенной проходимости. Только на таких машинах можно проехать по заповедным местам Камчатки.

Кирилл любил путешествовать на мотоцикле Фото: Из личного архива героя публикации

Следующая остановка Кирилла должна была случиться на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике. 12 августа тургруппа отправилась на место на вертолете. Ми-8 заходил на посадку, по предварительным данным, в условиях тумана и рухнул в водоем. Восемь человек спасены, двое - в тяжелом состоянии. Остальные числятся пропавшими без вести. Среди вторых - Кирилл Скварников.

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