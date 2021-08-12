Фото с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года появились в сети

Вертолет рухнул в Южно-Камчатском заказнике Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

На Камчатке продолжается поисковая операция на месте крушения вертолета. Напомним, что Ми-8 рухнул в озеро 12 августа. На борту находились 16 человек, трое из них - члены экипажа.

Вертолет рухнул в Южно-Камчатском заказнике Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вертолет рухнул в Южно-Камчатском заказнике около 10:00 часов утра по местному времени. По предварительным данным, Ми-8 разбился во время захода на посадку - в это время стоял туман. Воздушное судно упало в Курильское озеро и затонуло. Сейчас оно находится на глубине 137 метров.

На борту находились 16 человек Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Спасателям удалось достать из воды восемь человек, двое из них - в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба остальных неизвестна, вероятно, они остались в вертолете.

Спасателям удалось достать из воды восемь человек Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

- Водолазы Камчатской региональной поисково-спасательной базы готовятся к погружению, чтобы подняться на борт вертолета, - рассказал «КП» источник в экстренных службах.

Рухнувший вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро» Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Рухнувший вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро». Капитальный ремонт Ми-8 проходил в 2000 году. Свою проверку организовала транспортная прокуратура. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Вертолет находится на глубине 137 метров Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Капитальный ремонт Ми-8 проходил в 2000 году Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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