Появились кадры доставки пострадавших при крушении вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Ми-8 упал в озеро и затонул Фото: Анатолий ЖДАНОВ

при крушении вертолета в Южно-Камчатском заказнике доставили в больницу Петропавловска-Камчатского. Напомним, что Ми-8 рухнул в озеро при заходе на посадку. На борту находились 16 человек, трое из них - члены экипажа.

Вертолет рухнул около 10:00 часов по камчатскому времени, по предварительным данным, воздушное судно заходило на посадку в тумане. Ми-8 упал в озеро и затонул, на поверхности спасатели пока нашли восемь человек. Двое из них - в тяжелом состоянии.

Пока двоих пострадавших вертолетом доставили в краевую больницу. На месте людей встречали врачи. В спецоперации задействованы 60 человек и десять единиц техники.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Создан оперативный штаб по ликвидации последствий крушения вертолета.