«Мы услышали, как лопасти вертолета ударились об воду»: инспекторы заказника первыми спасали выживших в авиакатастрофе на Камчатке

Если бы не егеря, спасать было бы некого Фото: Скриншот с видео

Крушение вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года обрастает все новыми подробностями. Напомним, что Ми-8 вез туристов на экскурсию. На борту находилось 13 пассажиров и три члена экипажа. Около 10:00 часов воздушное судно упало в Курильское озеро.

Вертолет упал в Южно-Камчатском заказнике. По предварительным данным, Ми-8 рухнул, заходя на посадку в условиях плохой видимости - здесь стоял густой туман. Воздушное судно быстро пошло ко дну, сейчас оно находится на глубине 137 метров.

Пока удалось спасти восемь человек, двое из них - в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в краевую больницу в Петропавловск-Камчатский. Среди выживших - Виктор Стрлекин, который рассказал о крушении. По его словам, если бы не егеря, спасать было бы некого - температура воды в озере едва достигает +6 градусов.

- Сегодня в 9:25 утра, находясь на кордоне «Озерный», мы услышали звук приближающегося вертолета. Был очень густой туман, около 100 метров видимость, после чего мы услышали, как, предположительно, лопасти ударились об воду. Видеть мы этого не видели. После мы спустили катера и примерно через три-четыре минуты добрались до места крушения. Обнаружили восемь человек в воде, тут же их достали, двое из них были в тяжелом состоянии. Доставили людей на кордон, им была оказана первая необходимая помощь, - поделился Евгений Денгес, участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Судьба остальных пассажиров и членов экипажа - неизвестна. Среди пропавших без вести - тренер фитнес-центра Кирилл Скварников. Спасательная операция продолжается.

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