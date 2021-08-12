«Выплывали с глубины девять метров»: выживший в авиакатастрофе на Камчатке рассказал о спасении

Среди выживших - Виктор Стрелкин, который прилетел на Камчатку из Санкт-Петербурга 10 августа Фото: Скриншот с видео

Утро, 12 августа, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга летят в Южно-Камчатский заказник, чтобы посмотреть на диковинные красоты. На борту вертолета 13 пассажиров и трое членов экипажа. Все они в предвкушении экскурсии на Курильское озеро. Около 10:00 часов воздушное судно падает в водоем.

«ХОЛОДНО, ЛЮДИ КРИЧАТ О ПОМОЩИ»

Ми-8 стремительно идет ко дну, спастись успевают восемь человек. Пока именно столько нашли спасатели. Среди выживших - Виктор Стрелкин, который прилетел на Камчатку из Санкт-Петербурга 10 августа и отправился не вертолетную экскурсию.

- Я летел на первом ряду и, честно говоря, просто спал, потому что видимость была никакая. Понял, что что-то произошло, когда вода потоком ударила мне в лицо, - рассказал выживший Виктор Стрелкин. - Отстегнул ремень, меня сразу подняло наверх, где был кусок воздуха небольшой. Я успел вдохнуть и все сразу заполнилось водой.

По воспоминаниям Виктора, сначала было непонятно, куда нырять. Мужчина увидел приоткрытую дверь в кабину пилотов, из которой шел свет. Остатки воздуха подтолкнули пассажира на спасительный луч.

- Я сделал два гребка, стекло было разбито, стал подниматься. По ощущениям, около восьми-девяти метров глубина была. Но на этом все не закончилось: вода холодная, видимость метров 20, низкий туман, много всплывших людей, они кричат о помощи. Я понимаю, что уже сам себе помочь не могу, потому что кроссовки тянули меня ко дну и их было очень сложно снимать. Кое как я их стянул, пытался найти что-то, чтобы увеличить плавучесть. Доплыл до какого-то предмета, это оказался термос, который не помогал. Еще пять минут, и мы бы все там околели, - продолжил Виктор.

СПАСЕНИЕ

За отделявшие от гибели пять минут из тумана появились две лодки с сотрудниками заповедника. Они первыми пришли на помощь пострадавшим. В тумане егеря услышали звук вертолета, который затем внезапно пропал. Тогда инспекторы бросились на поиски людей.

- Я был первый у лодки, меня вытащили, потом подняли гида Настю и к нам прибило второго пилота и механика. Второй пилот смог выбрать почти сам с нашей помощью, а механик сильно пострадал, у него была сломана стопа и левая рука. Как он вообще удержался на воде? Говорят, что он вылетел вместе с креслом после удара. С ним было сложнее всего, - добавил выживший.

Виктор считает, что ему помогли занятия фридайвингом. Мужчина смог собраться и сохранить спокойствие. Выживший признается, что ему тяжело говорить о катастрофе

- Рядом со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Если бы я был не сонный, я бы успел с него, по крайней мере, снять ремень. Дальше уж там как бы получилось. Тут, к сожалению… - сказал Виктор.

Всех, кто успел спастись, отвезли на берег. Среди найденных двое находятся в тяжелом состоянии. Судьба остальных неизвестна, среди них - тренер фитнес-центра Кирилл Скварников. Спасательная операция продолжается.

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