В ДТП с автобусом под Хабаровском пострадал маленький ребенок. Фото: очевидец

В ДТП с автобусом под Хабаровском пострадал маленький ребенок. Авария произошла прошлой ночью около 03:00 на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре. Ранее следственный комитет региона сообщал о восьми пострадавших. Прокуратура края озвучила позже другие цифры. В частности в сообщении ведомства говорится о том ,что среди пострадавших есть маленький ребенок.

— В результате дорожно-транспортного происшествия 10 пассажирам причинен вред здоровью различной степени тяжести, в том числе 5-летнему ребенку. У него черепно-мозговая травма. Прокуратура Нанайского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка состоянию дорожного покрытия и соблюдению режима труда и отдыха водителя общественного транспорта, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что региональный следственный комитет также начал проверку произошедшей аварии.

Судя по фото, сделанными очевидцами, автобус принадлежит скандально известному перевозчику «Пять звезд». Именно его водители и кондукторы регулярно становятся участниками скандальных историй. Так, например, недавно вся страна обсуждала, как водитель высадил пассажиров из автобуса, чтобы помолиться. Регулярно сыплются и жалобы в социальных сетях: на хамство, на невнимательность и на гонки с конкурентами.

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