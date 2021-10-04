Дегтярев прокомментировал ДТП с автобусом под Хабаровском: «Слава Богу, без жертв» Фото: Иван МАКЕЕВ

Произошедшее накануне ДТП с участием автобуса компании «Пять звезд» под Хабаровском возьмет на контроль губернатор региона Михаил Дегтярев. Тему проблемы безопасности пассажирских перевозок он поднял на совещании в понедельник, 4 октября.

- Мы на своем уровне совместно с минтрансом вновь вернемся к вопросу обеспечения безопасности людей. Прошу выработать комплексные предложения, и давайте их обсудим на более высоком уровне. Это становится какой-то закономерностью. Это, конечно, не годится. Слава Богу, без жертв, - сказал губернатор.

Фото: очевидец

Перевозчик «Пять звезд» далеко не в первый раз светится в сводках ГИБДД. То и дело автобусы попадают в аварии, люди повсеместно жалуются на неаккуратную езду и хамство.

Очередное ДТП произошло в ночь со 2 на 3 октября. Автобус оказался в кювете. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.