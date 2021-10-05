Вандалы разнесли лавочки на улице Руднева в Хабаровске. Фото: инстаграм @reporter.khv

В Хабаровске вандалы разгромили лавочки на улице Руднева. Фото с места происшествия поделилась горожанка в социальной сети.

- Здесь высадила администрация Краснофлотского района груши, поставили две лавочки. Но... Даже не знаю, что добавить. Не ставьте здесь больше нечего. Люди не ценят ничего хорошего, - написала женщина.

Отметим, что случаи вандализма в Хабаровске участились.

Так, в мае была разрушена конструкция «75 Победа», а совсем недавно подростки разгромили полсотни могил на кладбище.

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