Вандалы разнесли лавочки на улице Руднева в Хабаровске. Фото: инстаграм @reporter.khv
В Хабаровске вандалы разгромили лавочки на улице Руднева. Фото с места происшествия поделилась горожанка в социальной сети.
- Здесь высадила администрация Краснофлотского района груши, поставили две лавочки. Но... Даже не знаю, что добавить. Не ставьте здесь больше нечего. Люди не ценят ничего хорошего, - написала женщина.
Отметим, что случаи вандализма в Хабаровске участились.
Так, в мае была разрушена конструкция «75 Победа», а совсем недавно подростки разгромили полсотни могил на кладбище.
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