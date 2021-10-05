В Хабаровске потушили загоревшийся речной буксир
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске спасатели потушили огонь на речном буксире. Сейчас эксперты выясняют причины возгорания, сообщили в МЧС региона.
Во время тушения огня возникла угрозы взрыва газа. С горящего судна пожарные вынесли четыре газовых баллона.
- Работы на судне осложнялись тем, что внутри были высокие температуры, сложная планировка помещений. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки дознавателями Государственного пожарного надзора МЧС России. Они проведут опрос очевидцев произошедшего, детальный осмотр места пожара, - сказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 10:35 по местному времени. Огонь охватил около 100 квадратов площади буксира. Потушить судно удалось в 12:24.
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