В Хабаровске потушили загоревшийся речной буксир Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске спасатели потушили огонь на речном буксире. Сейчас эксперты выясняют причины возгорания, сообщили в МЧС региона.

Во время тушения огня возникла угрозы взрыва газа. С горящего судна пожарные вынесли четыре газовых баллона.

- Работы на судне осложнялись тем, что внутри были высокие температуры, сложная планировка помещений. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки дознавателями Государственного пожарного надзора МЧС России. Они проведут опрос очевидцев произошедшего, детальный осмотр места пожара, - сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 10:35 по местному времени. Огонь охватил около 100 квадратов площади буксира. Потушить судно удалось в 12:24.

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