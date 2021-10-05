«Ростелеком» подключил к интернету 570 социально значимых объектов Хабаровского края

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» завершил работы по подключению к скоростному интернету социально значимых объектов Хабаровского края. Доступом в интернет теперь обеспечены 570 учреждений в 214 населенных пунктах.

Подключение велось в течение трех лет в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». В 2019 году интернет провели в 163 объекта, в 2020 году - еще в 202, в 2021 - в 205. Доступ к скоростному интернету получили школы, учебные заведения среднего профессионального образования, учреждения культуры, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пункты полиции, пожарные части и отделения Росгвардии.

Как отметили в краевом министерстве информационных технологий и связи, федеральным проектом определен не только перечень учреждений, подключаемых к всемирной сети, но и скорости передачи данных для каждого типа объектов. Кроме того, для учреждений образования предусмотрены дополнительные меры фильтрации данных. В частности, доступ к информационным системам и к интернету осуществляется с использованием единой сети передачи данных, предусматривающей контент-фильтрацию интернет-трафика, для защиты данных используются криптомаршрутизаторы.

- За три года «Ростелеком» построил в крае более 665 километров волоконно-оптических линий связи. Доступ к цифровым сервисам получили госучреждения даже в самых отдаленных населенных пунктах. Созданная в рамках проекта телекоммуникационная инфраструктура обеспечит жителей и представителей бизнеса качественными цифровыми сервисами и позволит в целом повысить показатель цифровизации региона, - прокомментировала Елена Хитрова, директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Современные линии связи были проложены до таких труднодоступных и отдаленных населенных пунктов края как: село Тахта, поселок Тыр и село Монгол Ульчского района; села Усть-Ургал и Чекунда Верхнебуреинского района, поселки Форель и Тейсин Амурского района; село Улика-Национальное, поселки Догордон и Победа Хабаровского района и других.

Подключение социально значимых учреждений к скоростному интернету открывает путь ко многим возможностям: для образовательных учреждений это онлайн-уроки; для медицинских учреждений - дистанционная запись пациентов на прием, организация сеансов видеосвязи с врачами из региональных и федеральных клиник; для органов государственной власти - оперативность в обмене документацией и работе с порталом государственных услуг.

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 миллиона, платного ТВ «Ростелекома» - 10,8 миллиона пользователей, из них свыше 6,3 миллиона - IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» - оператор «Tele2 Россия» - является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 миллиона абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.