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Происшествия6 октября 2021 9:42

Несовершеннолетнюю хабаровчанку не выпускали из автобуса за неоплаченный проезд

Девочка не смогла оплатить проезд картой
Илья ФЕДУЛОВ
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Девочка не смогла оплатить проезд картой

Девочка не смогла оплатить проезд картой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском районе произошел инцидент в пригородном автобусе № 27. Несовершеннолетняя хабаровчанка ехала в нем пригорода Хабаровска. У девушки не получилось оплатить проезд банковской картой.

Тогда водитель автобуса закрыл дверь и поехал дальше по маршруту. Мужчина отказался выпускать хабаровчанку на улицу до тех пор, пока за нее не заплатил другой пассажир.

Случай заинтересовал следственный комитет.

- Организована проверка по факту действий водителя автобуса, который препятствовал подростку покинуть общественный транспорт, - отметили правоохранители.

Напомним, чаще всего происходят обратные случаи. Ранее в Хабаровске водитель одного из автобусов 14 маршрута высадил ребенка по причине неоплаты проезда. Мальчик также не смог оплатить проезд картой.