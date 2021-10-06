В полиции прокомментировали гибель сотрудницы отделения в Хабаровске

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске прямо на рабочем месте погибла сотрудница полиции. По предварительным данным, на груди 38-летней женщины было обнаружено огнестрельное ранение. В городской полиции прокомментировали информацию о ЧП.

- Такой факт мы подтверждаем. По данному происшествию проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Мотив женщины пока не выяснен. По неподтвержденной информации, у полицейской были проблемы, с которыми она обращалась к психологу. Также, по словам источника «КП», рассматривается версия о неосторожном обращении с оружием.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. В ходе, как сообщил собеседник, проверки будут опрошены руководство и коллеги погибшей, поднято личное дело женщины. «КП» следит за развитием событий.