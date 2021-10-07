Меры профилактики от коронавируса усилят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровской администрации обсудили ситуацию с коронавирусом. В Хабаровске открыто нарушают масочный режим в общественных местах и транспорте.

- С начала 2021 года было выявлено около 1100 нарушений на объектах торговли. И чаще всего выявляли именно нарушение масочного режима. Мы планируем усилить рейдовые мероприятия в ближайшее время. Эффективнее всего рейды проходит в присутствии сотрудников полиции, - сказала Ольга Щетинина, заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания.

Примерно такая же ситуация складывается и в общественном транспорте. С начала 2021 года в городе проверили более шести тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов. В большинстве случаев в общественном транспорте пассажиры и водители ездят без масок. А вот в учреждениях образования ситуация более спокойная. От коронавируса в Хабаровске уже привито 67,5% работников учреждений образования. Также сейчас проходит активная прививочная кампания против гриппа.

- У нас все спокойно. На карантин сейчас закрыто 2 класса в двух школах и 4 группы в детских садах. Это значительно меньше, чем в самом начале учебного года. При этом карантин из-за коронавируса не вводился, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Хабаровска.

В свою очередь заммэра по социальным вопросам Елена Лагошина отметила, что на западе страны заболеваемость ковидом уже выросла.

- Поэтому нас необходимо усилить профилактические меры, чтобы не допустить роста заболеваемости в городе, - сказала Елена Лагошина.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.